Никита Мазепин отреагировал на продление контракта с «Хаасом»
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал продление контракта с «Хаасом» на сезон-2022.
«Очень рад тому, что в следующем году у нас будет новая машина, я просто хочу получить возможность вместе с командой и расти вместе с ней. Думаю, что в следующем году мы будем сильны», — приводит слова Никиты Мазепина пресс-служба команды.
22-летний Никита Мазепин проводит дебютный сезон в Формуле-1. Российский спортсмен пока не зарабатывал очков на Гран-при. Его лучший результат — 14-е место на Гран-при Азербайджана.
В 2020 году Мазепин выступал в Формуле-2. По итогам сезона он занял пятое место в личном зачёте, выиграв две гонки. В том же году он стал третьим призёром азиатской Формулы-3.
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