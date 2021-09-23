Хэмилтон рассказал, принципиально ли для них с Ферстаппеном не пропускать друг друга

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о последствиях столкновения с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Италии.
«Я не собираюсь делать проблемы из случившегося, просто двигаюсь вперёд. Для чемпионата такое — лучшая вещь. Помню, как сам впервые боролся за титул, те эмоции и чувства, что с этим связаны. Я знаю, что такое давление, и у меня есть опыт работы с этим. Важно, чтобы мы продолжали бороться жёстко, но честно», — передаёт слова Льюиса Хэмилтона корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
Также Хэмилтон прокомментировал предположение, что они с Ферстаппеном не желали уступать друг другу, чтобы соперник не получил психологического преимущества.
«Я не думаю, что дело в этом. Дело не в психологической борьбе. Самое важное, чтобы мы боролись честно», — добавил Хэмилтон.
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