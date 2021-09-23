Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, что убедило его остаться в Формуле-1 и продлить контракт с командой.



«Пилотирование. Думаю, соревновательная составляющая и возможность пилотировать болид, мне это нравится. Я люблю побеждать. В следующем году многое изменится. Я не думаю, что кому-то гарантирована победа. Но думаю, что наша команда великолепна. Мне нравятся эти парни. Это был отличный сезон. Может быть, не с точки зрения результатов, но с точки зрения работы — точно. У нас высокий моральный дух.



Конечно, есть и некоторые вещи, которые после стольких лет в Формуле-1 нравятся гораздо меньше, например, быть здесь и отвечать на вопросы», — передаёт слова Феттеля корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.