Феттель рассказал, что убедило его остаться в Формуле-1
Поделиться
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, что убедило его остаться в Формуле-1 и продлить контракт с командой.
«Пилотирование. Думаю, соревновательная составляющая и возможность пилотировать болид, мне это нравится. Я люблю побеждать. В следующем году многое изменится. Я не думаю, что кому-то гарантирована победа. Но думаю, что наша команда великолепна. Мне нравятся эти парни. Это был отличный сезон. Может быть, не с точки зрения результатов, но с точки зрения работы — точно. У нас высокий моральный дух.
Конечно, есть и некоторые вещи, которые после стольких лет в Формуле-1 нравятся гораздо меньше, например, быть здесь и отвечать на вопросы», — передаёт слова Феттеля корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
Комментарии
- 23 сентября 2021
-
14:06
-
13:58
-
13:11
-
12:09
-
11:47
-
11:32
-
11:17
-
09:57
-
00:05
- 22 сентября 2021
-
22:20
-
21:13
-
19:59
-
19:29
-
19:23
-
19:21
-
19:00
-
19:00
-
18:30
-
17:58
-
17:57
-
16:13
-
15:35
-
14:55
-
14:11
-
13:13
-
12:23
-
11:28
-
10:32
-
09:18
-
00:44
- 21 сентября 2021
-
23:21
-
22:40
-
21:34
-
20:37
-
19:46
Партнерский контент