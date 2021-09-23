Валттери Боттас признался, что будет скучать по «Сочи Автодрому»

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал грядущий переезд Гран-при России Формулы-1 с «Сочи Автодрома» на трассу «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. В 2022 году Сочи примет этап Ф-1 в последний раз.



«Конечно, мне будет не хватать Сочи. У меня останутся отличные воспоминания, здесь были отличные результаты. Приятно видеть, что в России развивается гоночная культура боления. Жаль, что болельщики Ф-1 больше не поедут в Сочи, но я не сомневаюсь, что Санкт-Петербург тоже станет отличным местом для гонки и что российские болельщики поедут и туда.



Да, трасса находится не так далеко от финской границы. Думаю, до неё на машине три часа от моего дома. Так что я уверен, что на «Игора Драйв» приедет много болельщиков из Финляндии», — передаёт слова Боттаса корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.