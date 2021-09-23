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«Не хочу повторения Спа». Алонсо опасается дождя в гонке Гран-при России

«Не хочу повторения Спа». Алонсо опасается дождя в гонке Гран-при России
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Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал тот факт, что в дни ВТБ Гран-при России Формулы-1 на «Сочи Автодроме» ожидаются дожди. Согласно прогнозам синоптиков, наибольшая вероятность осадков приходится на субботнюю квалификацию, однако не исключено, что и воскресная гонка пройдёт под дождём.

«Это плоская трасса, тут нет перепадов высот. Поэтому вода может стоять долго. Поэтому видимость здесь в дождевых условиях довольно плохая. Скрестим пальцы, что в воскресенье не будет мокро. Я не хочу повторения Спа, это уж точно», — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Ранее финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что будет скучать по «Сочи Автодрому».

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