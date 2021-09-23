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«У него большие кохонес». Норрис завладел «твиттером» Риккардо

«У него большие кохонес». Норрис завладел «твиттером» Риккардо
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис опубликовал пару твитов с аккаунта своего напарника Даниэля Риккардо.

«Помимо того, что я был побеждён Ландо в настольном теннисе со счётом 5:0, он многому научил меня в этом году, особенно в вопросе скоростных поворотов. Он впечатляющий. У него большие кохонес. Не то, что у меня», — написал Ландо Норрис с аккаунта Риккардо.

Позднее Норрис подтвердил, что аккаунтом пользовался именно он.

«Надеюсь, у моего последнего твита теперь больше смысла», — написал Норрис со страницы Риккардо, прикрепив свою фотографию.

На прошлом этапе чемпионата мира, Гран-при Италии, Риккардо одержал победу, а Ландо Норрис приехал к финишу вторым. Эта победа стала для команды первой с 2012 года.

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