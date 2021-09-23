Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2022. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.



В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между американской командой Формулы-1 «Хаас» и двумя пилотами — россиянином Никитой Мазепиным и сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Миком.



Теперь в Формуле-1 осталась всего одна вакансия: напарника Валттери Боттаса в «Альфа Ромео».

Таблицу можно посмотреть по ссылке:

СОСТАВ КОМАНД ФОРМУЛЫ-1 НА СЕЗОН-2022: ВСЕ КОНТРАКТЫ С ГОНЩИКАМИ И ПОСЛЕДНИЕ СЛУХИ, ТАБЛИЦА