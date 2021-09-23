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«Спасибо, Кими!». Райкконену вручили памятный приз на «Сочи Автодроме»

«Спасибо, Кими!». Райкконену вручили памятный приз на «Сочи Автодроме»
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Пилоту «Альфа Ромео» Кими Райкконену вручили памятный приз на «Сочи Автодроме». Вскоре финскому гонщику предстоит принять участие в ВТБ Гран-при России Формулы-1. Подарок ветерану Формулы-1 вручил генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов.

«Дорогой Кими, мы читали в СМИ и в твоих социальных сетях о том, что решение завершить карьеру тебе далось нелегко. У тебя была невероятная, насыщенная автоспортивная карьера. И мы отдельно хотим тебя поблагодарить за твой вклад и в нашу историю. В историю Гран-при России в целом и в историю „Сочи Автодрома“ в частности. Твое достижение, установленное здесь в 2015 году, пока так и остается максимальным. Рекорд скорости – это те цифры, которые всегда вызывают уважение и восхищение у болельщиков. Спасибо тебе большое за этот вклад и удачи в новом этапе твоей жизни! И в завершении, мы хотим вручить памятную статуэтку, чтобы, глядя на нее, ты всегда вспоминал контур нашей трассы, и отдельный наш подарок – это русское мороженое», — сказал Титов.

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