Шарль Леклер рассказал об ожиданиях от новой силовой установки «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что у его команды нет завышенных ожиданий от обновлённой силовой установки болида. Напомним, Леклер протестирует новинку на ВТБ Гран-при России Формулы-1, из-за чего начнёт гонку с конца стартовой решётки.



«На бумаге новая силовая установка чуть лучше предыдущей, поэтому и хотели как можно быстрее привезти её на трассу. В команде рассчитывают, что новинка позволит немного прибавить. Мы не ждём серьёзных изменений, чего-то принципиального нового, но новый двигатель может стать шагом в нужном направлении.



Прогноз погоды обещает дождь в воскресенье, так что гонка может получиться непредсказуемой. Надеюсь, ситуация сложится в нашу пользу. Если погода окажется сухой и болид получит нужный темп, то я смогу обгонять. Посмотрим, как всё получится, но я всё же предпочту дождь — на мокрой трассе больше шансов», — цитирует Леклера GPFans.

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