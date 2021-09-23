Виталий Петров поделился мнением о сезоне Роберта Шварцмана

Знаменитый гонщик Виталий Петров поделился мнением о пилоте Формулы-2 Роберте Шварцмане.
«У него сложный сезон, но он справляется. Есть некоторые нюансы, которые он сам отмечает: например, квалификации ему не очень удаются, иногда приходится начинать гонки с конца пелотона. Но посмотрите на скорость, которую он показывает — она всё оправдывает. Ты можешь не выиграть чемпионат, но команда всегда смотрит на скорость, на его стабильность. Роберт — один из самых быстрых гонщиков пелотона. Нужно расслабиться и выполнять свои задачи, а дальше — как бог даст», — рассказал Петров журналистам во время пресс-подхода на «Сочи Автодроме».
За три этапа до конца нынешнего сезона Формулы-2 Роберт отстаёт от лидера чемпионата, своего напарника по «Према» Оскара Пиастри, на 36 очков.
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