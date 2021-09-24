Петров: многие пилоты, в том числе и я, не совсем согласны с манерой езды Мазепина

Известный гонщик Виталий Петров поделился мнением о выступлении Никиты Мазепина за «Хаас». Петров отметил, что Никита должен учиться на своих ошибках.
«Мазепин новичок, его ошибки закономерны. Многие пилоты, и я в том числе, не совсем согласны с его манерой езды. Ему нужно быть поаккуратнее, поменьше зарабатывать штрафные баллы. Каждый человек учится на своих ошибках. Дайте Мазепину время освоиться, половина сезона это мало. Конечно, какие-то беседы, разборы внутри команды проходят. Когда я выступал, мы тоже рассматривали видео и обсуждали все нюансы. У Мазепина в партнёрах Мик Шумахер, это тоже новичок. Когда я ездил, моим напарником был опытный Роберт Кубица. Мне потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться не только к Формуле-1, но и к команде.
Нужно подождать и посмотреть, какие результаты будет показывать Мазепин дальше. Неважно, где находится команда и как ездит его машина, все смотрят на скорость и умения гонщика. Конечно, у Никиты были обгоны, которые нельзя совершать, например, в Монце. Это гонки, ничего страшного, все мы учимся. Я тоже выбивал Шумахера, как и он меня», — рассказал Петров журналистам во время пресс-подхода на «Сочи Автодроме».
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