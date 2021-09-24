Роберт Шварцман: собираюсь в Сочи всех порвать

Российский гонщик Роберт Шварцман рассказал о своём настрое на российский этап Формулы-2 и на остаток сезона-2021.
«Я собираюсь в Сочи всех порвать. Как в принципе и в любых гонках. У меня нет конкретных объяснений, как и что я сделаю, я просто верю в то, что я это сделаю. Для меня самое главное — вера в себя, в то, что всё получится. Я знаю, что я способен на это. Чем больше людей верят в меня и напоминают, на что я способен, тем больше шансов, что я это осуществлю.
Я верю в то, что у меня есть хорошие шансы взять титул. Я очень надеюсь и верю, что в Сочи всё будет очень хорошо. В принципе я знаю, что ещё могу отыграться в чемпионате. Прежде мне уже удавалось подниматься вверх — например, в европейской Формуле-3 в 2018-м. Поэтому я буду стараться делать всё, что в моих силах», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды «Према».
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