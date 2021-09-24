Перед ГП России пилоты получили рекомендации, как избежать прошлогодних ошибок Хэмилтона

Гонщикам Формулы-1 были даны новые рекомендации относительно того, как проводить тренировочные старты во время ВТБ Гран-при России Формулы-1, сообщает RacingNews365. Поводом для этого послужили штрафы пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на прошлогоднем мероприятии.



На прошлом Гран-при России Льюис начал гонку с поул-позиции, но лишился победы после того, как получил два пятисекундных штрафа за выполнение тренировочных стартов за пределами отведённой на это зоны.



В результате были выпущены пересмотренные примечания, которые разъясняют пилотам, где и как можно осуществлять тренировку старта в этом году. Гонщики могут отрабатывать старт только на выезде из пит-лейна. Хэмилтон же делал это уже на трассе, остановившись по пути на стартовую решётку, а затем ускорившись вновь, за что и получил наказание.



«По соображениям безопасности и спортивного равенства, любой пилот, желающий выполнить тренировку старта, должен сделать это в тот момент, когда выезд с пит-лейна открыт, при этом он должен подъехать к линии выезда с пит-лейна, после чего незамедлительно стартовать, не задерживая следующих пилотов», — говорится в инструкции для пилотов.

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