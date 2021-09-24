Штайнер — о решении Мазепина позвать Мика Шумахера в гости: зол, что он не пригласил меня

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал решение российского пилота своей команды Никиты Мазепина пригласить напарника, Мика Шумахера, в гости в Москву.
«Я просто зол, что он не пригласил меня. На самом деле я думаю, что это хороший жест с его стороны. Думаю, они смогут хорошо провести время.
Я никогда не говорил, что они не должны быть друзьями, я лишь подчёркивал, что это вовсе не обязательно. Если вдруг это случится, у меня точно каких-либо проблем с этим не будет», — приводит слова Штайнера GrandPX.news.
Напомним, сегодня, 24 сентября, на «Сочи Автодроме» на федеральной территории Сириус состоятся пятничные тренировки 15-го этапа сезона-2021 Формулы-1 — ВТБ Гран-при России. Начало первое свободной практики — в 11:30 по московскому времени.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию свободных практик Формулы-1.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при России Формулы-1
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