Штайнер — о решении Мазепина позвать Мика Шумахера в гости: зол, что он не пригласил меня

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал решение российского пилота своей команды Никиты Мазепина пригласить напарника, Мика Шумахера, в гости в Москву.

«Я просто зол, что он не пригласил меня. На самом деле я думаю, что это хороший жест с его стороны. Думаю, они смогут хорошо провести время.

Я никогда не говорил, что они не должны быть друзьями, я лишь подчёркивал, что это вовсе не обязательно. Если вдруг это случится, у меня точно каких-либо проблем с этим не будет», — приводит слова Штайнера GrandPX.news.



Напомним, сегодня, 24 сентября, на «Сочи Автодроме» на федеральной территории Сириус состоятся пятничные тренировки 15-го этапа сезона-2021 Формулы-1 — ВТБ Гран-при России. Начало первое свободной практики — в 11:30 по московскому времени.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию свободных практик Формулы-1.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при России Формулы-1