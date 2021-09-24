Шварцман не намерен оставаться в Формуле-2 на третий сезон

Российский гонщик Роберт Шварцман заявил, что не хочет оставаться в Формуле-2 на третий сезон, даже если не сможет стать чемпионом серии в нынешнем году.



«Конечно, расстраивает, когда видишь, что ситуация с Ф-1 на сезон-2022 такая непростая. После 17 лет работы и приближения к цели это нелегко. Но это никак не влияет на моё стремление выиграть титул в Ф-2 и завершить наше путешествие с ребятами из «Премы» на высоте. Я верю в то, что у меня есть хорошие шансы взять титул. Очень надеюсь и верю, что в Сочи всё будет очень хорошо. В принципе, я знаю, что ещё могу отыграться в чемпионате, я это уже делал — например, в европейской Формуле-3 в 2018-м. Поэтому буду стараться делать всё, что в моих силах.



Планы на 2022-й? Пока что очень рано об этом говорить. У меня задача и цель — закончить чемпионат. А после окончания уже начну думать, куда двигаться дальше. Знаю точно, что третий сезон в Формуле-2 не поеду. Просто сам для себя знаю точно, что это мне никак не поможет, это мне не нужно. Я общаюсь с людьми, и все согласны, что это не нужно. Так что думаю, что сейчас мой последний сезон в Формуле-2. Если преуспею в своей цели взять титул, то, очевидно, остаться в Ф-2 не смогу. Даже если бы я этого хотел», — завил Шварцман в интервью пресс-службе «Премы» и в беседе с группой журналистов в Сочи.