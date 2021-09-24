Боттас стал лучшим в первой тренировке Гран-при России, Мазепин быстрее Шумахера

В Сочи завершилась первая свободная практика ВТБ Гран-при России Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас, вторым оказался его напарник, Льюис Хэмилтон. Третье время у гонщика австрийской команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-е время, опередив партнёра по команде, немца Мика Шумахера, у которого 20-й результат.

Гран-при России. Первая тренировка



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.34,427

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,211

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,227

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,690

5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,354

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,367

7. Карлос Сайнс-младший («Феррари») 1,384

8. Ландо Норрис («Макларен») +1,532

9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,761

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1, 798

11. Эстебан Окон («Альпин») +1,809

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,095

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео) +2,368

14. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,450

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,525

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,367

17. Джордж Расселл («Уильямс») +3,586

18. Николас Латифи «(Уильямс») +3,728

19. Никита Мазепин («Хаас») +4,159

20. Мик Шумахер («Хаас») +4,550