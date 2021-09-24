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Боттас стал лучшим в первой тренировке Гран-при России, Мазепин быстрее Шумахера

Боттас стал лучшим в первой тренировке Гран-при России, Мазепин быстрее Шумахера
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В Сочи завершилась первая свободная практика ВТБ Гран-при России Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас, вторым оказался его напарник, Льюис Хэмилтон. Третье время у гонщика австрийской команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-е время, опередив партнёра по команде, немца Мика Шумахера, у которого 20-й результат.

Гран-при России. Первая тренировка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.34,427
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,211
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,227
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,690
5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,354
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,367
7. Карлос Сайнс-младший («Феррари») 1,384
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,532
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,761
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1, 798
11. Эстебан Окон («Альпин») +1,809
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,095
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео) +2,368
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,450
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,525
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,367
17. Джордж Расселл («Уильямс») +3,586
18. Николас Латифи «(Уильямс») +3,728
19. Никита Мазепин («Хаас») +4,159
20. Мик Шумахер («Хаас») +4,550

Формула-1 2021. Этап 15, Сочи, Россия
Гран-при России. Свободная практика 1
24 сентября 2021, пятница. 11:30 МСК
Окончено
1
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
1:34.427
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.211
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.227
Комментарии
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