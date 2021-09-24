Деннис заявил, что только ошибки могут помешать Ферстаппену взять титул в 2021 году

Глава McLaren Group и бывший руководитель британской команды Рон Деннис поделился мыслями о фаворите в борьбе за титул чемпиона мира Формулы-1 нынешнего сезона. По его мнению, им является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Я очень уважаю технологов команды «Ред Булл» и думаю, что «Хонда» действительно здорово стабилизировала характеристики своих двигателей. Так что думаю, что фаворитом будет Ферстаппен. Если этого не случится, то не потому, что не хватит производительности болида, а потому, что будут совершены ошибки.

Однако суть ещё в том, при каких обстоятельствах будут совершены эти ошибки. В любом случае нас ожидает красочное окончание сезона, но я, вероятно, поддержу Ферстаппена», — приводит слова Денниса Planetf1.



Ранее состоялась первая свободная практика ВТБ Гран-при России Формулы-1. Ферстаппен по её итогам стал третьим, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон — вторым. Лучший результат у напарника Хэмилтона — Валттери Боттаса.