Первую гонку Формулы-3 в Сочи перенесли на сегодня из-за угрозы ливня

Первую гонку Формулы-3, которая должна была пройти в Сочи завтра, 25 сентября, перенесли на сегодня. Начало запланировано на 17:25 мск. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



Причиной принятия подобного решения стал вероятный ливень, который ожидается завтрашним утром. Изначально планировалось, что гонка начнётся в 08:35 по московскому времени.

Кроме того, квалификацию Формулы-2, которая должна была начаться сегодня в 16:25 перенесли на 16:20 мск.

Помимо этапа Формулы-3, в Сочи пройдут соревнования в рамках Формулы-2, а также ВТБ Гран-при России Формулы-1. Отметим, что для Ф-3 российский этап станет финальным в сезоне-2021.



Ранее почти все сервисы с прогнозами погоды отмечали, что в субботу в Сочи пройдут осадки. На воскресенье прогнозы разнятся — часть сервисов считает, что дождя не будет.