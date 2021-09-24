Дуэн выиграл квалификацию Формулы-3 в Сочи, Смоляр — 7-й, Хаугер — 9-й

Претендент на чемпионский титул Формулы-3 Джек Дуэн завоевал поул-позишен в квалификации финального этапа сезона-2021 на «Сочи Автодроме» и заработал четыре бонусных балла. Его конкурент и лидер общего зачёта Деннис Хаугер показал только девятый результат. Российский гонщик Александр Смоляр занял седьмое место и будет стартовать в первой гонке уик-энда с шестой позиции.



Формула-3. Сочи. Квалификация



1. Джек Дуэн — 1:54.514

2. Клемент Новалак — 1:54.648

3. Джонатан Хоггарт — 1:54.687

4. Фредерик Вести — 1:54.712

5. Хуан Мануэль Корреа — 1:54.755

6. Лоренцо Коломбо — 1:5.759

7. Александр Смоляр — 1:54.765

8. Кайо Коллет — 1:54.772

9. Деннис Хаугер — 1:54.826

10. Джек Кроуфорд — 1:54.853…

14. Артур Леклер — 1:55.151…

17. Давид Шумахер — 1:55.228.

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