В «Альпин» прокомментировали возможность дальнейшего сотрудничества с Квятом

Руководитель «Альпин» Марцин Будковски рассказал, планирует ли французская команда и в следующем году задействовать Даниила Квята в качестве своего резервного гонщика. В этой роли Квята могут сменить Оскар Пиастри, Кристиан Лундгор или Чжоу Гуаньюй.



«Прежде всего хочу сказать: Даниил – отличное дополнение для нашей команды. Он отличный гонщик, приятный парень, мы очень довольны сотрудничеством с ним. До конца года Квят будет нашим резервным гонщиком. Вопрос о дальнейшем сотрудничестве с ним открыт. Мы в команде обсуждаем, что делать дальше. В нашей гоночной академии есть несколько пилотов, готовых к Формуле-1. Так что мы тщательно изучаем вопрос, кто будет нашим резервным гонщиком. Сообщим, когда примем решение», – приводит слова Будковски Autosport.com.ru.