В «Альпин» прокомментировали возможность дальнейшего сотрудничества с Квятом

Руководитель «Альпин» Марцин Будковски рассказал, планирует ли французская команда и в следующем году задействовать Даниила Квята в качестве своего резервного гонщика. В этой роли Квята могут сменить Оскар Пиастри, Кристиан Лундгор или Чжоу Гуаньюй.
«Прежде всего хочу сказать: Даниил – отличное дополнение для нашей команды. Он отличный гонщик, приятный парень, мы очень довольны сотрудничеством с ним. До конца года Квят будет нашим резервным гонщиком. Вопрос о дальнейшем сотрудничестве с ним открыт. Мы в команде обсуждаем, что делать дальше. В нашей гоночной академии есть несколько пилотов, готовых к Формуле-1. Так что мы тщательно изучаем вопрос, кто будет нашим резервным гонщиком. Сообщим, когда примем решение», – приводит слова Будковски Autosport.com.ru.
- 24 сентября 2021
-
16:16
-
16:15
-
16:04
-
15:40
-
15:31
-
15:25
-
15:18
-
14:57
-
14:39
-
14:39
-
14:19
-
14:00
-
13:16
-
12:50
-
12:33
-
12:13
-
11:25
-
10:59
-
10:14
-
09:48
-
08:00
-
01:01
-
00:33
- 23 сентября 2021
-
23:38
-
22:41
-
22:31
-
21:24
-
19:54
-
19:17
-
19:16
-
18:33
-
17:23
-
16:56
-
16:51
-
15:05