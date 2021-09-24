Стало известно, насколько мощнее будет двигатель болида Шарля Леклера на Гран-при России

Обновлённый двигатель на болиде пилота «Феррари» Шарля Леклера, который он протестирует на ВТБ Гран-при России Формулы-1, не будет намного мощнее предыдущего. Об этом в своём «твиттере» рассказала журналистка Джулианна Серасоли.



«Немного об обновлении двигателя «Феррари»: его пришлось поставить в машину Леклера из-за проблем в Монце. Однако сейчас в Сочи он будет использоваться не на полную мощность. У него будет всего на восемь лошадиных сил больше, чем у старого двигателя», — написала Серасоли.



По результатам первой свободной практики Гран-при России Леклер стал четвёртым.



Ранее стало известно, что из-за угрозы проливного дождя квалификационная сессия этапа в Сочи может быть перенесена на воскресенье.

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