Тренировку Формулы-1 в России прервали после серьёзной аварии Джовинацци

Вторая пятничная тренировка ВТБ Гран-при России Формулы-1 была остановлена красными флагами после серьёзной аварии с участием итальянского пилота «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци. Итальянец потерял контроль над болидом, заехав на отбойник, и задней частью машины врезался в отбойник. Джовинацци попробовал продолжить движение и вернуться в боксы на повреждённом автомобиле, но инженеры «Альфа Ромео» по радио попросили итальянца остановиться, так как его машина продолжала терять детали.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию тренировки. На момент её остановки в практике лидировал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Джовинацци занимал 14-е место, российский пилот «Хааса» Никита Мазепин шёл 18-м.