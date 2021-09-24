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«Хаас» оштрафовали на тысячу долларов за превышение скорости Мазепиным

«Хаас» оштрафовали на тысячу долларов за превышение скорости Мазепиным
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Стюарды Гран-при России Формулы-1 оштрафовали американскую команду «Хаас» за нарушение, допущенное российским гонщиком Никитой Мазепиным. Во время первой пятничной тренировки ВТБ Гран-при России на «Сочи Автодроме» Мазепин превысил максимально разрешённую на пит-лейне скорость 60 км/ч. Датчики зафиксировали, что пилот «Хааса» не успел достаточно замедлиться и проехал со скоростью 77,1 км/ч. В соответствии со спортивным регламентом Формулы-1 наказание получила команда, которую представляет гонщик. За допущенное пилотом нарушение американская команда заплатит 1000 долларов.

В первой пятничной практике Гран-при России Мазепин показал 19-й результат, по итогам второй практики российский гонщик также стал 19-м.

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