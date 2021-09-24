Пиастри выиграл квалификацию Формулы-2 в Сочи, Шварцман — седьмой

Австралийский гонщик Оскар Пиастри в третий раз подряд завоевал поул-позишен, став быстрейшим в квалификации этапа Формулы-2 на «Сочи Автодроме». Второе место занял Джехан Дарувала. Главный конкурент Пиастри в борьбе за чемпионский титул Чжоу Гуаньюй стал четвёртым, россиянин Роберт Шварцман — седьмым.
В первой спринтерской гонке уик-энда Роберт будет стартовать четвёртым. Первая позиция — у Дэниела Тиктума.
Формула-2. Сочи. Квалификация.
1. Оскар Пиастри — 1:47.465
2. Джехан Дарувала — 1:47.653
3. Тео Пуршер — 1:47.891
4. Чжоу Гуаньюй — 1:47.994
5. Ральф Бошунг — 1:48.024
6. Джек Хьюз — 1:48.073
7. Роберт Шварцман — 1:48.098
8. Лайам Лоусон — 1:48.129
9. Юри Випс — 1:48.139
10. Дэниел Тиктум — 1:48.171
11. Маркус Армстронг — 1:48.190
12. Кристиан Лундгор — 1:48.255.
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