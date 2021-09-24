Пиастри выиграл квалификацию Формулы-2 в Сочи, Шварцман — седьмой

Австралийский гонщик Оскар Пиастри в третий раз подряд завоевал поул-позишен, став быстрейшим в квалификации этапа Формулы-2 на «Сочи Автодроме». Второе место занял Джехан Дарувала. Главный конкурент Пиастри в борьбе за чемпионский титул Чжоу Гуаньюй стал четвёртым, россиянин Роберт Шварцман — седьмым.

В первой спринтерской гонке уик-энда Роберт будет стартовать четвёртым. Первая позиция — у Дэниела Тиктума.

Формула-2. Сочи. Квалификация.



1. Оскар Пиастри — 1:47.465

2. Джехан Дарувала — 1:47.653

3. Тео Пуршер — 1:47.891

4. Чжоу Гуаньюй — 1:47.994

5. Ральф Бошунг — 1:48.024

6. Джек Хьюз — 1:48.073

7. Роберт Шварцман — 1:48.098

8. Лайам Лоусон — 1:48.129

9. Юри Випс — 1:48.139

10. Дэниел Тиктум — 1:48.171

11. Маркус Армстронг — 1:48.190

12. Кристиан Лундгор — 1:48.255.