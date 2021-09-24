Льюис Хэмилтон сбил механика во время второй тренировки Гран-при России. Видео

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в неприятную ситуацию во время второй тренировки ВТБ Гран-при России Формулы-1. Британский гонщик при заезде в боксы своей команды случайно сбил механика, отвечающего за передний домкрат.
Судя по объяснениям Хэмилтона по радио, перед заездом в боксы он нажал на «магическую» кнопку, меняющую баланс тормозов — в этом сезоне данная кнопка уже однажды подводила британца, когда он промахнулся с торможением на рестарте Гран-при Азербайджана, из-за чего пришёл к финишу лишь 15-м.
Видеозапись инцидента была опубликована в «твиттере» Формулы-1.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.
Механик отделался лёгким испугом, не пострадав в этом инциденте.
Хэмилтон по итогам тренировки показал второй результат.
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