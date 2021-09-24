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Сарджент выиграл первую гонку Ф-3 в Сочи, у Смоляра прокол, Хаугер — чемпион

Сарджент выиграл первую гонку Ф-3 в Сочи, у Смоляра прокол, Хаугер — чемпион
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Пилот команды «Хароуз» Логан Сарджент одержал победу в первой гонке Формулы-3 в Сочи. Вторым к финишу пришёл гонщик «Према» Деннис Хаугер, третьим финишировал Виктор Мартинс из «МП Моторспорт».

Российский гонщик Александр Смоляр финишировал 22-м, получив прокол на первых кругах гонки и проведя пит-стоп.

Джек Дуэн, главный преследователь Хаугера в личном зачёте чемпионата, финишировал лишь 15-м, не набрав очков. Благодаря этому Хаугер за две гонки до конца сезона стал чемпионом серии.

Формула-3. Первая гонка. Сочи

1. Логан Сарджент («Хароуз»)
2. Деннис Хаугер («Према») +0,6
3. Виктор Мартинс («МП Моторспорт») +3,4
4. Клемент Новалак («Хароуз») +4,5
5. Кайо Коллет («МП Моторспорт») +5,4
6. Лоренцо Коломбо («Кампос») +11,6
7. Артур Леклер («Према») +14,5
8. Фредерик Вести («АРТ») +17,5
9. Хуан-Мануэль Корреа («АРТ») +18,1
10. Аюми Иваса («Хайтек») +22,8
...14. Давид Шумахер («Трайдент») +9,7
...22. Александр Смоляр («АРТ») +15,6.

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