Сарджент выиграл первую гонку Ф-3 в Сочи, у Смоляра прокол, Хаугер — чемпион

Пилот команды «Хароуз» Логан Сарджент одержал победу в первой гонке Формулы-3 в Сочи. Вторым к финишу пришёл гонщик «Према» Деннис Хаугер, третьим финишировал Виктор Мартинс из «МП Моторспорт».



Российский гонщик Александр Смоляр финишировал 22-м, получив прокол на первых кругах гонки и проведя пит-стоп.

Джек Дуэн, главный преследователь Хаугера в личном зачёте чемпионата, финишировал лишь 15-м, не набрав очков. Благодаря этому Хаугер за две гонки до конца сезона стал чемпионом серии.



Формула-3. Первая гонка. Сочи



1. Логан Сарджент («Хароуз»)

2. Деннис Хаугер («Према») +0,6

3. Виктор Мартинс («МП Моторспорт») +3,4

4. Клемент Новалак («Хароуз») +4,5

5. Кайо Коллет («МП Моторспорт») +5,4

6. Лоренцо Коломбо («Кампос») +11,6

7. Артур Леклер («Према») +14,5

8. Фредерик Вести («АРТ») +17,5

9. Хуан-Мануэль Корреа («АРТ») +18,1

10. Аюми Иваса («Хайтек») +22,8

...14. Давид Шумахер («Трайдент») +9,7

...22. Александр Смоляр («АРТ») +15,6.