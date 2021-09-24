Леклер рассказал о первых впечатлениях от нового двигателя «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок ВТБ Гран-при России Формулы-1, на которых он впервые опробовал обновлённый мотор.



«Всё прошло очень хорошо, позитивный день. Когда происходит такое серьёзное изменение, то это словно новая машина. Так что хорошо видеть, что всё работало, как ожидалось, и теперь мы можем в основном концентрироваться на гонке, ведь в любом случае стартуем последним. Мы сегодня хорошо поработали, собрав максимум возможной информации. Так что я доволен пятницей.



Чувствую, что новый мотор немного лучше, что здорово. И данные это подтверждают, так что да, здорово и чувствовать это, и видеть.



Обгонять на этой трассе сложно. Я попробовал во время второй практики, и было очень сложно, так что посмотрим. Я выложусь по максимуму, но жду сложной гонки в воскресенье. Ферстаппену может быть проще: он побыстрее нас. Но я попробую использовать его, оставаясь позади и обгоняя машины с ним», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.

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