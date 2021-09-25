Квят рассказал, как выбирает чемпионат для продолжения карьеры в 2022 году

Российский гонщик Даниил Квят рассказал, как у него обстоят дела с поиском места для выступлений в сезоне-2022.
«Я планирую выступать в гонках. Пока что нет какой-то ясности или чёткого проекта. Пока мы просто плывём по течению, рассматриваем очень много вариантов. Хорошо знать, что есть много вариантов. Важно выбрать то, что нравится, то, насчёт чего я буду уверен, что смогу сразу показывать результат. Я выбираю те проекты, где есть перспектива побеждать в ближайшем будущем.
Также важно смотреть, что нужно самим командам. Есть разные финансовые соображения, много разных деталей, которые нужно учитывать. Сейчас многие чемпионаты меняются, идёт перестройка, поэтому важно оказаться в правильном месте при выборе серии, чтобы перейти в наиболее конкурентоспособный чемпионат с возможностью добиваться высоких результатов. Мы будем принимать решения вместе с менеджером.
Открыт ко всему. Я всегда голоден до результата, у меня нет проблем с мотивацией. Уверен, я бы внёс огромный вклад в любой новый проект», — заявил Квят в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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