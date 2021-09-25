Квят — о шансах вернуться в Формулу-1: моя скорость никуда не денется в ближайшие лет пять

Российский гонщик Даниил Квят прокомментировал свои шансы вернуться в Формулу-1, несмотря на то, что россиянин не сумел подписать контракт боевого пилота на сезон-2022.
«В некоторых командах идёт сильная перестройка, а политика всегда была частью игры, как и спонсоры и их деньги. Я всегда добивался всего один и могу быть доволен тем, чего достиг без большой финансовой поддержки.
Варианты всегда есть, Формулу-1 тоже нельзя забывать. Думаю, что моя скорость никуда не денется в ближайшие лет пять. Если правильно подойти к этому варианту, скажем так, с другой дороги… Я ещё не закрываю эту страницу для себя. Нужно надеяться на себя и на то, что что-то изменится. Уверен, если найти хорошую альтернативную дорогу, то ещё можно вернуться. Нужны смелые люди вокруг меня, которые готовы пойти на авантюру и которые хотят побеждать, как я», — заявил Квят в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
- 25 сентября 2021
-
10:18
-
09:50
-
09:15
-
08:50
-
07:00
-
01:18
-
00:38
- 24 сентября 2021
-
23:57
-
22:45
-
21:48
-
21:00
-
20:58
-
20:49
-
19:25
-
18:51
-
18:47
-
18:21
-
18:10
-
17:15
-
16:57
-
16:16
-
16:15
-
16:04
-
15:40
-
15:31
-
15:25
-
15:18
-
14:57
-
14:39
-
14:39
-
14:19
-
14:00
-
13:16
-
12:50
-
12:33