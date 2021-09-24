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Шварцман объяснил седьмое место в квалификации Формулы-2 в Сочи

Шварцман объяснил седьмое место в квалификации Формулы-2 в Сочи
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Гонщик «Премы» Роберт Шварцман прокомментировал седьмой результат в квалификации российского этапа Формулы-2, который проходит на «Сочи Автодроме». Шварцман проиграл шесть десятых секунды своего партнёру по команде, австралийцу Оскару Пиастри, который завоевал поул-позишен уже на третьем этапе подряд.

«В начале ощущения от машины были довольно хорошими, но мне никак не удавалось собрать круг. Расстроен, потому что ожидал намного более лучшего результата. Я считаю, что должен был занять позицию выше. Завтра мы ожидаем сложных погодных условий, и я сделаю абсолютный максимум возможного, чтобы адаптироваться. Надеюсь, мы всё равно сможем побороться за подиумы и победы», — приводит слова Шварцмана пресс-служба его команды.

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