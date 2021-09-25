Путин не планирует посещать гонку Гран-при Формулы-1 в Сочи

Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать гонку ВТБ Гран-при России Формулы-1 в Сочи. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
«Есть ли у Путина планы посетить гонку Гран-при Формулы-1 в Сочи? Нет», — ответил Песков, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, 14 сентября Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию, после того как встретился с российскими призёрами Паралимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).
Гонка пятнадцатого этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при России пройдёт в Сочи в воскресенье, 26 сентября. Начало – 15:00 мск.
После 14-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 20-ю позицию.
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