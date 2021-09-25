Мик Шумахер рассказал, почему не проехал быстрее первые две тренировки Гран-при России

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился впечатлениями от выступления в первой и второй свободных практиках ВТБ Гран-при России Формулы-1. В обоих случаях Мик был 20-м.
«В целом я чувствовал себя вполне комфортно. Эта трасса не используется в течение всего года, а значит, что мы в общем-то её и обкатывали. Мне кажется, что, по сути, у нас получилось сделать несколько хороших вещей на наших болидах. Особенно комфортные ощущения были на раннем этапе и во второй практике. К сожалению, я не смог закончить свой круг на втором комплекте шин, но мы знаем, что у нас в запасе.
Конечно, речь в таких случаях идёт скорее о том, чтобы лучше познакомиться с машиной на каждой трассе, а особенно здесь, где у меня сохранились прекрасные воспоминания о второй тренировке, которая может поспособствовать в конечном итоге хорошему прокату в самой гонке. Остаётся лишь подвести все итоги», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».
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