Первую гонку Формулы-2 отложили на неопределённый срок, над трассой в Сочи молнии и гром

Организаторы Формулы-2 официально отложили проведение первой спринтерской гонки на «Сочи Автодроме». Гонка должна была стартовать в 10:30 мск, но из-за дождя и в целом плохих погодных условий в итоге была отложена на неопределённый срок. Болиды Формулы-2 покинули пит-лейн трассы и вернулись в паддок поддержки.
Согласно субботнему расписанию ВТБ Гран-при России Формулы-1, дальше по плану в 12:00 третья тренировка Ф-1. Что касается гонки Формулы-2, то, возможно, её поставят на место второй спринтерской гонки, которую, в свою очередь, отменят. Однако всё будет зависеть от того, улучшатся ли погодные условия на «Сочи Автодроме». На момент написания новости дождь продолжается, рядом с трассой сверкают молнии.
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-2.
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