В «Росгонках» объяснили, что мешает проводить гоночные заезды в Сочи в субботу

Пресс-служба компании-промоутера Гран-при России АНО «Росгонки» прокомментировала изменение гоночной программы в субботу, 25 сентября. Первая спринтерская гонка Формулы-2 отложена, под угрозой остаются остальные заезды, включая квалификацию Формулы-1. При этом в «Росгонках» пояснили, что проблема не в идущем над трассой дожде, а в нелётной погоде в Сочи.



«На «Сочи Автодроме» приемлемые погодные условия, которые в целом позволяют сохранить текущее спортивное расписание, но в данный момент из-за нелётной погоды в самом городе Сочи к месту проведения соревнований не могут прибыть вертолёты, которые в соответствии с регламентом необходимы для обеспечения медицинских служб», — прокомментировали в пресс-службе «Росгонок».