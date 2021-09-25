В ФИА рассказали, как и когда примут решение о проведении квалификации Гран-при России

Квалификация ВТБ Гран-при России Формулы-1 может быть перенесена на воскресное утро из-за сильного дождя, который обрушился на Сочи сегодня, 25 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Формулы-1. По прогнозам, проливной дождь будет продолжаться, а на поверхности трассы уже собрались значительные объёмы воды.

Гоночный директор ФИА Майкл Маси сообщил, что решение по этому вопросу может продолжать откладываться.

«Из прогноза погоды мы видим, что сильный дождь будет примерно до 13:30 — 14:00 по местному времени, затем он начнёт уменьшаться. Определяющим фактором сегодня днём будет солнечный свет. Мы знаем, что закат будет около 18:15, но при таких погодных условиях, как сегодня, видимость уменьшается намного раньше. Это и будет нашей отправной точкой. Если мы не сможем провести квалификацию сегодня, то перепроектируем программу и проведём её в воскресенье утром», — сказал Масси.

Отметим, что квалификация запланирована на 15:00 мск.

После 14-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.

Ранее организаторы Формулы-2 были вынуждены отложить старт первой гонки гоночного уик-энда на «Сочи Автодроме».