Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Альпин» отреагировали на слухи о переходе Гуаньюя в «Альфа Ромео»

В «Альпин» отреагировали на слухи о переходе Гуаньюя в «Альфа Ромео»
Комментарии

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски высказался о слухах по поводу перехода китайского юниора Чжоу Гуаньюя в «Альфа Ромео».

«Фактически остаётся признать, что наша академия преуспела в воспитании замечательных талантов, и в некотором смысле кое-кто из них уже достиг зрелости и готов к Формуле-1. О Гуаньюе давно ходят разные слухи, и я не собираюсь их комментировать. Я также не стану обсуждать какие-либо контракты с пилотами. Я уже говорил, мы постоянно оцениваем различные варианты для гонщиков нашей академии.

Мы управляем этой академией, потому что хотим поставлять гонщиков в Формулу-1. Для «Альпин». Но академия будет успешной только в том случае, если она действительно будет генерировать гонщиков для Формулы-1. Поэтому мы не можем стоять на их пути, если они созрели для перехода в «Королевские гонки». К тому же это негативно отразится на их карьере, да и на нашей академии в целом. В общем я не буду слишком распространяться на эту тему, сколько бы вопросов ни получил. Обо всё мы объявим в должное время», — приводит слова Будковского официальный сайт Международной автомобильной федерации.

Новость по теме
Источник: Гуаньюй подпишет контракт с «Альфа Ромео», как только гарантирует суперлицензию
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021