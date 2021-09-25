В «Альпин» отреагировали на слухи о переходе Гуаньюя в «Альфа Ромео»

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски высказался о слухах по поводу перехода китайского юниора Чжоу Гуаньюя в «Альфа Ромео».
«Фактически остаётся признать, что наша академия преуспела в воспитании замечательных талантов, и в некотором смысле кое-кто из них уже достиг зрелости и готов к Формуле-1. О Гуаньюе давно ходят разные слухи, и я не собираюсь их комментировать. Я также не стану обсуждать какие-либо контракты с пилотами. Я уже говорил, мы постоянно оцениваем различные варианты для гонщиков нашей академии.
Мы управляем этой академией, потому что хотим поставлять гонщиков в Формулу-1. Для «Альпин». Но академия будет успешной только в том случае, если она действительно будет генерировать гонщиков для Формулы-1. Поэтому мы не можем стоять на их пути, если они созрели для перехода в «Королевские гонки». К тому же это негативно отразится на их карьере, да и на нашей академии в целом. В общем я не буду слишком распространяться на эту тему, сколько бы вопросов ни получил. Обо всё мы объявим в должное время», — приводит слова Будковского официальный сайт Международной автомобильной федерации.
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