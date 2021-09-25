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Третья тренировка Гран-при России Формулы-1 отменена

Третья тренировка Гран-при России Формулы-1 отменена
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Третья свободная практика ВТБ Гран-при России Формулы-1 отменена. Об этом сообщается на официальном сайте Формулы-1. Соответствующий запрос был направлен гоночным директором Международной автомобильной федерации (ФИА) Майклом Маси.

Третья тренировка должна была начаться сегодня, 25 сентября, в 12:00 по московскому времени.

Напомним, после 14-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.

Ранее в ФИА рассказали, как и когда будет принято решение о проведении сегодняшней квалификации Гран-при России, старт которой намечен на 15:00 мск.

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