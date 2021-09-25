Хэмилтон рассказал, как выбирает наряды и почему однажды пришёл в спортивном костюме

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как он подходит к выбору нарядов, в которых появляется в паддоке Формулы-1.
«Каждое утро я встаю и думаю, что надеть. Просыпаюсь, иду в душ, выбираю… Вариантов у меня, естественно, очень много. Смотрю в окно, как там погода, а потом всё решает мой внутренний порыв. Кто-то одевается неосознанно, но мои наряды всегда осмысленные», — заявил Хэмилтон в интервью «Матч ТВ».
Также Льюис прокомментировал один из своих образов, когда он пришёл на трассу в спортивном костюме.
«Это Balenciaga, уличный стиль кэжуал — крутой, разве нет? Говорите, в России так одеваются плохие парни с окраин? Ну, я тоже рос на улице, у меня не было денег, так что я понимаю, каково быть таким парнем, что они чувствуют. Они все равно стильные», — сказал гонщик.
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