Хэмилтон рассказал, как выбирает наряды и почему однажды пришёл в спортивном костюме

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как он подходит к выбору нарядов, в которых появляется в паддоке Формулы-1.



«Каждое утро я встаю и думаю, что надеть. Просыпаюсь, иду в душ, выбираю… Вариантов у меня, естественно, очень много. Смотрю в окно, как там погода, а потом всё решает мой внутренний порыв. Кто-то одевается неосознанно, но мои наряды всегда осмысленные», — заявил Хэмилтон в интервью «Матч ТВ».



Также Льюис прокомментировал один из своих образов, когда он пришёл на трассу в спортивном костюме.



«Это Balenciaga, уличный стиль кэжуал — крутой, разве нет? Говорите, в России так одеваются плохие парни с окраин? Ну, я тоже рос на улице, у меня не было денег, так что я понимаю, каково быть таким парнем, что они чувствуют. Они все равно стильные», — сказал гонщик.