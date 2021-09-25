«Старые друзья лучше новых». Мазепин показал фото с Расселлом

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с британским пилотом команды «Уильямс» Джорджем Расселлом. Снимок был сделан во время ВТБ Гран-при России Формулы-1, который проходит в Сочи.



«Старые друзья лучше новых», — подписал фото Мазепин.

Фотографию можно посмотреть на странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».

В общем зачёте пилотов Никита находится на последнем месте. В его активе пока ни одного заработанного очка. На счету Расселла 15 баллов. Джордж в рейтинге занимает 15-е место. Лидером общего зачёта является пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (226,5). Немного отстаёт от него гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (221,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (141).