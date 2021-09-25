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До квалификации Формулы-1 заездов Ф-2 и Ф-3 не будет

До квалификации Формулы-1 заездов Ф-2 и Ф-3 не будет
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Следующей сессией этапа в Сочи станет квалификация ВТБ Гран-при России Формулы-1. Заездов Формулы-2 и Формулы-3 до неё проводиться не будет. Это решение подтвердили в Международной автомобильной федерации (ФИА).

Старт квалификации запланирован на 15:00 по московскому времени. Ранее уже сообщалось, что из-за сильного дождя она может быть перенесена на воскресное утро. Решение по этому вопросу может быть принято в ближайшее время.

После 14-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.

Напомним, третья свободная практика ВТБ Гран-при России Формулы-1 была отменена.

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