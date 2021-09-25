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Льюис Хэмилтон вприпрыжку прогулялся по пит-лейну под сильным ливнем. Видео

Льюис Хэмилтон вприпрыжку прогулялся по пит-лейну под сильным ливнем. Видео
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Немецкая команда «Мерседес» в своём официальном «твиттере» разместила видео, показав, как её британский пилот Льюис Хэмилтон гуляет по пит-лейну под сильным дождём.

«Всего-навсего семикратный чемпион скачет по пит-лейну», — говорится в описании к видео.

Видео можно посмотреть на странице «Мерседеса» в «Твиттере». Права на видео принадлежат «Мерседесу».

Отметим, в настоящее время на стационарной трассе «Сочи Автодрома» проходит квалификация пятнадцатого этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — ВТБ Гран-при России.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно, перейдя по ссылке:

Формула-1. Гран-при России. Онлайн-трансляция квалификации

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