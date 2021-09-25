Расселл считает, что при старте с третьего места может побороться за подиум

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал третий результат в квалификации ВТБ Гран-при России Формулы-1.



«Это сумасшествие. Мы второй раз в топ-3 за четыре этапа. Команда снова проделала отличную работу, совершив пит-стоп в нужный момент и поставив правильные шины. Было непросто. Была сухая траектория, но если ты выедешь всего на два сантиметра шире, то окажешься на мокром асфальте и вылетишь. В общем, я поздравляю Ландо и Карлоса и предвкушаю воскресенье.



Вчера наш темп с большой загрузкой топливом был одним из лучших за год. Да, я сильно позади по темпу, чем эти парни впереди и «Мерседес», который стартует прямо за нами, так что впереди серьёзное сражение. Но у нас хорошая скорость на прямых. Так что мы собираемся снова побороться за подиум, нам нечего терять», — приводит слова Расселла Racingnews365.