Расселл считает, что при старте с третьего места может побороться за подиум

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал третий результат в квалификации ВТБ Гран-при России Формулы-1.
«Это сумасшествие. Мы второй раз в топ-3 за четыре этапа. Команда снова проделала отличную работу, совершив пит-стоп в нужный момент и поставив правильные шины. Было непросто. Была сухая траектория, но если ты выедешь всего на два сантиметра шире, то окажешься на мокром асфальте и вылетишь. В общем, я поздравляю Ландо и Карлоса и предвкушаю воскресенье.
Вчера наш темп с большой загрузкой топливом был одним из лучших за год. Да, я сильно позади по темпу, чем эти парни впереди и «Мерседес», который стартует прямо за нами, так что впереди серьёзное сражение. Но у нас хорошая скорость на прямых. Так что мы собираемся снова побороться за подиум, нам нечего терять», — приводит слова Расселла Racingnews365.
- 25 сентября 2021
-
18:01
-
17:59
-
17:50
-
17:44
-
17:38
-
17:38
-
17:25
-
17:14
-
16:34
-
16:04
-
15:15
-
15:15
-
15:03
-
14:29
-
13:30
-
12:56
-
12:51
-
11:51
-
11:33
-
11:24
-
11:12
-
11:00
-
10:37
-
10:18
-
09:50
-
09:15
-
08:50
-
07:00
-
01:18
-
00:38
- 24 сентября 2021
-
23:57
-
22:45
-
21:48
-
21:00
-
20:58