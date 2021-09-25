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Шварцман прокомментировал финиш на третьем месте в первой гонке Формулы-2 в Сочи

Шварцман прокомментировал финиш на третьем месте в первой гонке Формулы-2 в Сочи
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Российский гонщик Роберт Шварцман подвёл итоги первой гонки этапа Формулы-2 на «Сочи Автодроме», в которой он финишировал на третьей позиции после старта с четвёртого места.

«Я так рад видеть всех людей здесь в Сочи — у меня такие же ощущения, как в 2019 году, когда я взял титул. Спасибо вам всем, ребята!

Если говорить о самой гонке, она была очень сложной. Надеялся, что у нас не будет старта с места, потому что находился на мокрой стороне стартовой решётки. Мы выступали на местами сухой и местами мокрой трассе, в такой ситуации было очень легко допустить ошибку. Я сам пару раз терял контроль над машиной, даже потерял позицию, но тут же отыграл её обратно. В итоге у нас третье место и очень хорошие очки», — заявил Шварцман в интервью пресс-службе Формулы-2 сразу после финиша.

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