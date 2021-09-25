Карлос Сайнс прокомментировал первое в карьере попадание на первый ряд стартовой решётки

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги квалификации ВТБ Гран-при России Формулы-1, которую он закончил на второй позиции.



«Квалификация с самого начала была тяжёлой. Мы выбрали достаточно хорошую стратегию и смогли проехать сильный круг. К сожалению, я был одним из первых, кто пересёк финишную черту под клетчатый флаг, так что я не смог в полной мере использовать улучшающееся состояние трассы. Завтра мы собираемся бороться и постараемся получить от гонки удовольствие. Но нам придётся стартовать со второй позиции, грязной стороны трассы. Это может навредить нашим перспективам», — приводит слова Сайнса SkySports.



Победу по итогам квалификации одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис.