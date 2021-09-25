15-летний двоюродный брат Маверика Виньялеса погиб на гонке в Хересе

15-летний мотогонщик, двоюродный брат гонщика MotoGP Маверика Виньялеса, Дин Берта Виньялес трагически погиб во время гонки класса World Supersport на трассе в Хересе, сообщает пресс-служба WSBK.
Виньялес-младший оказался участником аварии на 11-м круге дистанции, в которую были вовлечены пять пилотов. После инцидента гонка была моментально остановлена стюардами и уже не возобновлялась.
«Гонщик получил серьёзные травмы головы и грудной клетки. Медицинские машины немедленно прибыли на место происшествия, и гонщику оказали помощь на трассе, в машине скорой помощи и в окружном медицинском центре. Несмотря на все усилия окружного медицинского персонала, медицинский центр сообщил, что Берта Виньялес, к сожалению, скончался от полученных травм», — гласит сообщение WSBK.
Нынешний сезон для Дина Берты Виньялеса был дебютным в категории.
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