Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

15-летний двоюродный брат Маверика Виньялеса погиб на гонке в Хересе

15-летний двоюродный брат Маверика Виньялеса погиб на гонке в Хересе
Комментарии

15-летний мотогонщик, двоюродный брат гонщика MotoGP Маверика Виньялеса, Дин Берта Виньялес трагически погиб во время гонки класса World Supersport на трассе в Хересе, сообщает пресс-служба WSBK.

Виньялес-младший оказался участником аварии на 11-м круге дистанции, в которую были вовлечены пять пилотов. После инцидента гонка была моментально остановлена стюардами и уже не возобновлялась.

«Гонщик получил серьёзные травмы головы и грудной клетки. Медицинские машины немедленно прибыли на место происшествия, и гонщику оказали помощь на трассе, в машине скорой помощи и в окружном медицинском центре. Несмотря на все усилия окружного медицинского персонала, медицинский центр сообщил, что Берта Виньялес, к сожалению, скончался от полученных травм», — гласит сообщение WSBK.

Нынешний сезон для Дина Берты Виньялеса был дебютным в категории.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021