Боттас считает, что потерял шанс проехать два круга на сликах из-за аварии Хэмилтона

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал седьмой результат в квалификации ВТБ Гран-при России Формулы-1.
«Нужно всё изучить, но я думаю, что, возможно, мы заехали за сликами немного поздновато. Другие заехали раньше, а у нас возникла проблема на пит-лейне с машиной Льюиса, так что мы упустили шанс проехать два круга. У нас был только один, а нужно больше одного, чтобы заставить шины работать. Думаю, второй круг обеспечил бы большой шаг вперёд.
На первом круге шины ещё не прогрелись, были большие проблемы. Я просто не мог положиться на шины. К концу круга стало лучше, но в этот момент уже был вывешен клетчатый флаг. Нам нужно всё изучить: обсудить переход на слики можно было немного раньше, я так полагаю. Но главной проблемой было то, что пришлось ждать на пит-лейне. Думаю, именно в этот момент мы потеряли шанс проехать два круга вместо одного», — передаёт слова Боттаса корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
- 25 сентября 2021
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