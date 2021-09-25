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Серхио Перес прокомментировал провал в квалификации Гран-при России

Серхио Перес прокомментировал провал в квалификации Гран-при России
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги квалификации ВТБ Гран-при России Формулы-1, в которой он показал девятый результат.

«Всё складывалось очень неплохо, в первой и второй части квалификации я был быстрым, однако в меняющихся условиях очень многое зависит от выбора времени. И сейчас предельно ясно, что нам стоило перейти на слики на круг раньше.

В гонке может случиться всё, что угодно. Хорошо то, что на мокрой трассе машина чувствовала себя также уверенно. Я с оптимизмом жду завтрашний день. Нужно как можно лучше стартовать и отлично провести гонку», — приводит слова Серхио Переса официальный сайт команды.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, компанию на первом ряду стартовой решётки ему составит гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.

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