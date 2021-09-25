Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Видео: жёсткая авария Фелипе Друговича в Сочи и вылет его напарника

Видео: жёсткая авария Фелипе Друговича в Сочи и вылет его напарника
Комментарии

Пресс-служба Формулы-2 опубликовала видео двух инцидентов, произошедших на установочном круге первой гонки серии на «Сочи Автодроме».

Сначала на установочном круге развернуло китайского гонщика Чжоу Гуаньюя, а затем в аварию попал его напарник по команде «УНИ-Виртуози» Фелипе Другович. В итоге обоим пилотам не удалось принять старт в гонке.

Права на видео принадлежат FIA Formula 2 Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-2.

Другович после серьёзной аварии был отправлен в городскую больницу Сочи №4, однако уже был выписан из медицинского учреждения. Спортсмен в полном порядке и сможет принять участие в завтрашней основной гонке российского этапа Формулы-2.

Напомним, победу в первой гонке этапа одержал британец Дэн Тиктум, компанию на подиуме ему составили Юри Випс и Роберт Шварцман.

Новость по теме
Гонщика Формулы-2 Друговича отправили в городскую больницу Сочи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021