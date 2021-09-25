Видео: жёсткая авария Фелипе Друговича в Сочи и вылет его напарника

Пресс-служба Формулы-2 опубликовала видео двух инцидентов, произошедших на установочном круге первой гонки серии на «Сочи Автодроме».



Сначала на установочном круге развернуло китайского гонщика Чжоу Гуаньюя, а затем в аварию попал его напарник по команде «УНИ-Виртуози» Фелипе Другович. В итоге обоим пилотам не удалось принять старт в гонке.

Права на видео принадлежат FIA Formula 2 Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-2.

Другович после серьёзной аварии был отправлен в городскую больницу Сочи №4, однако уже был выписан из медицинского учреждения. Спортсмен в полном порядке и сможет принять участие в завтрашней основной гонке российского этапа Формулы-2.



Напомним, победу в первой гонке этапа одержал британец Дэн Тиктум, компанию на подиуме ему составили Юри Випс и Роберт Шварцман.