«Макларен», «Феррари» и «Уильямс» вместе попали в топ-3 квалификации впервые с 2004-го

По итогам квалификации ВТБ Гран-при России Формулы-1 поул-позицию завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, второй результат показал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, третий — пилот «Уильямса» Джордж Расселл.



Таким образом, впервые с 2004 года в первую тройку по итогам квалификации одновременно вошли представители этих трёх команд — в последний раз такое случалось на Гран-при Бразилии 2004 года, заключительном этапе чемпионата мира 2004 года, где поул-позицию завоевал Рубенс Баррикелло из «Феррари», вторым в гонке стартовал представитель «Уильямса» Хуан-Пабло Монтойя, а третье место по итогам квалификации досталось гонщику «Макларена» Кими Райкконену.



Подобная ситуация была и на Гран-при Испании 2012 года, однако по итогам квалификации того этапа выступавший в то время за «Макларен» Льюис Хэмилтон был дисквалифицирован, пропустив в первую тройку пилота «Лотуса» Ромена Грожана.