Никита Мазепин провёл персональную экскурсию для больного мальчика по «Сочи Автодрому»

Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин провёл экскурсию по «Сочи Автодрому» для больного ребёнка, 8-летнего Макара Гостюхина. У мальчика ДЦП. Соответствующее видео Никита разместил в своём «инстаграме».



«У меня были не лучшие дни, но, по крайней мере, я сделал одного маленького мальчика счастливым. Умейте расставлять приоритеты. Увидимся в день гонки», — подписал видео Мазепин.

Видеозапись можно посмотреть на странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».

В общем зачёте пилотов Никита находится на последнем месте. В его активе пока ни одного заработанного очка. Лидером общего зачёта является пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (226,5). Немного отстаёт от него гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (221,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (141).